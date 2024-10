Pista d’atletica, ora sì che si può correre

Erano quasi trent’anni che il mondo dello sport di Urbino aspettava questo momento: da domenica è finalmente realtà la nuova pista di atletica dello stadio Montefeltro, nonché tutte le attrezzature utili alle varie specialità dell’atletica leggera. Dopo dei lunghi lavori di rifacimento totale, l’altro ieri nel pomeriggio c’è stato il taglio del nastro.

Tante e felici le autorità presenti: dal sindaco Maurizio Gambini agli assessori Marianna Vetri (che ha seguito tutto l’iter del progetto) e Gianfranco Fedrigucci; dal presidente Coni Marche Fabio Luna al presidente della Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Urbino Piero Sestili; e poi il consigliere nazionale Fisdir Cristina Ranocchi, la presidente di Urbino Servizi, che gestirà lo stadio, Daniela Capponi, la vicepresidente Fidal Marche e consigliere Cus Urbino Gabriella Trisolino, il consigliere Fidal Marche Mauro Ficerai, il delegato Coni Macerata e candidato alla presidenza Fidal Marche Fabio Romagnoli. La gara, che ha visto tanti spettatori negli spalti, era il Campionato regionale di staffette per le categorie cadetti (under 16) e ragazzi (under 14), ed è "la prima di tante gare che – è stato l’auspicio unanime di tutte le autorità – lo stadio Montefeltro ora potrà ospitare, essendo omologato per competizioni anche nazionali". Sul podio, seconde classificate per una società fanese gareggiavano le urbinati Emma Donnanno e Sofia Carallo.

gio. vol.