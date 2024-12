Promozione: Fermignanese in vetta, Vismara imbattuto e Jesina al terzo posto

Sette vittorie (sei casalinghe) e un pareggio hanno caratterizzato l’ultima giornata del girone d’andata di Promozione. Si tornerà in campo dopo la sosta domenica 5 gennaio, con i soliti anticipi al sabato. La Fermignanese consolida il primo posto, il Vismara si conferma la seconda forza del campionato e la Jesina scende al terzo gradino. Tra i successi importanti ci sono anche quelli della Vigor Castelfidardo in trasferta e del Sant’Orso nel derby con il Lunano.

I numeri. La Fermignanese e il Tavullia Valfoglia vantano l’attacco più prolifico (24 gol). La difesa che ha subito di più è quella del Lunano (24). Il Vismara è l’unica squadra imbattuta e la più votata ai pareggi (8).

A commentare il successo della capolista Fermignanese con il Gabicce Gradara è il trainer dei ‘lanieri’ Simone Pazzaglia: "È stata una vittoria contro una squadra forte, costruita per stare in alto come testimoniato anche dai giocatori arrivati ultimamente e qualcun altro che arriverà. Non è stata una bella partita, loro hanno avuto un atteggiamento rinunciatario ed è venuta fuori una sfida un po’ bloccata ma la nostra vittoria è meritata".

Dal canto suo, il Gabicce Gradara ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila (cinque nelle ultime sei partite). "Pur perdendo abbiamo dimostrato di fronte alla capolista il nostro valore – ha detto il direttore sportivo Gabriele Magi –, la prestazione è stata convincente, purtroppo sullo 0-0 non abbiamo sfruttato un’ottima occasione da gol e poi l’arbitro non mi ha convinto sull’azione della rete annullata. Ora la sosta ci servirà per recuperare gli acciaccati a cominciare dal nostro leader Dominici e ad inserire al meglio il nuovo acquisto Rapagnani. Non è escluso che possa arrivare un altro rinforzo per rendere la rosa ancora più competitiva".

Tutt’altro Vismara quello di quest’anno rispetto alla scorsa stagione. Dopo i playout di maggio il club del presidente Parlani ha cambiato look vestendosi a festa. Ora è secondo, imbattuto e con il secondo attacco e la seconda miglior difesa del torneo. Sabato ha vinto anche il derby con il Villa San Martino coronando una prima parte di stagione da festeggiare sotto l’albero.

La vittoria nel derby con il Lunano ha portato al Sant’Orso tre punti importanti. È andata male sul piano del risultato alla Pergolese (sconfitta di misura) impegnata a Sassoferrato. La partita valida per la 14ª giornata tra Pergolese-Biagio Nazzaro che era stata sospesa al 15’ del primo tempo per un grave infortunio di un giocatore della Pergolese verrà portata a termine mercoledì 8 gennaio alle ore 14,30.

I bomber. 8 reti: Giovanni Cordella (Jesina) e Riccardo Pierandrei (Marina). 7 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara) e Mattia Gaudenzi (Vismara). 6 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia), 5 reti: Fabio Cuomo (Gabicce Gradara), Francesco Tatò (Villa San Martino), Filippo Pagliardini (Lunano), Gabriele Tittarelli (Jesina), Manuel Muratori (S.Orso), Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia).

Amedeo Pisciolini