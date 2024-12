"Qua migliorerà l’aria". A Vallefoglia nasceranno sei nuovi boschi urbani

Nascono sei nuovi boschi urbani a Vallefoglia. A dirlo sono il sindaco, Palmiro Ucchielli, insieme agli assessori all’Ambiente, Mirco Calzolari e ai lavori pubblici, Angelo Ghiselli, che annunciano l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento. I nuovi boschi avranno lo scopo di contrastare e ridurre (per quanto possibile) l’inquinamento da polveri sottili nelle zone densamente abitate e attraversate da arterie stradali molto trafficate, nonché quello di migliorare la qualità della vita. Due saranno realizzati a Morciola-Cappone, uno in prossimità del Parco Pertini e l’altro uno nell’area limitrofa a via dei Ciliegi. Quattro saranno invece Montecchio zona Parco. Saranno piantumati 460 alberi di diversa specie. Il progetto ha un costo complessivo di circa 143mila euro, di cui poco più di 125mila provengono da un contributo regionale, mentre i restanti sono fondi propri dell’Amministrazione comunale.