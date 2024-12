Quelli che fanno le feste. Si scodinzola sotto l’albero

Successo annunciato per la 34ª edizione dell’iniziativa nella magica serata di Natale. Grande partecipazione per "Natale insieme, amico cane", che ogni sera del 25 dicembre, da ben 34 anni, si svolge davanti all’albero di Natale di piazza del Popolo, ideata e organizzata dall’inossidabile Ettore Florio, manifestazione che, nel corso del tempo, è diventata una tradizione per tutti gli appassionati degli amici a 4 zampe. La tradizione si è rinnovata l’altra sera quando circa 500 persone con i loro festanti cani, si sono ritrovati, nonostante clima freddo e ventoso, appunto in piazza del Popolo.

All’appuntamento, patrocinato dal Comune, è intervenuto il primo cittadino, il sindaco Andrea Biancani, entusiasta alla sua prima partecipazione. Ad affiancare Ettore Florio, anche l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) nella persona di Costanza Lucchino ed Elisabetta Marsigli. Presente anche l’immancabile testimonial nazionale, il pilota di motociclismo nonché grande animalista, Giacomo Lucchetti di "Carena Randagia"; presente anche lo staff del "Centralino" di Alberto Morrichini, Melissa Ovani e Giacomo Fraternale che ha offerto 25 litri di vin brulé. Hanno partecipato con grande simpatia e disponibilità anche Francesco Remedia ed Anna Fumagalli di Endas e la famosa cantante lirica Paola Antonucci immancabile ogni anno.

Una serata ricca di emozioni: dopo una generosa raccolta di coperte e mangime per i cani più bisognosi, è partito il corteo che si è diretto verso la chiesa di sant’Agostino dove era in attesa don Valerio Rastelletti che ha benedetto i cani e i loro padroni. "Sono molto contento della numerosa partecipazione – ha sottolineato Ettore Florio –. Ringrazio don Valerio per la disponibilità e l’amico neo presidente del consiglio comunale Enzo Belloni insieme alla sua cagnetta “Sole” che ci aspettavano fiduciosi in chiesa per un augurio. Ricordo che un cane non è un regalo che si prende a Natale per poi darlo via a Santo Stefano, questa manifestazione ne è la dimostrazione: in questi anni in molte città italiane l’hanno replicata e copiata, e di questo sono felice, perché siamo stati noi a fare da apripista per la particolare serata dedicata agli amici a 4 zampe".

"Siamo molto soddisfatti di questa manifestazione – ha aggiunto la presidente dell’Enpa, sezione di Pesaro, Costanza Lucchino – che ci vede coinvolti con alcune nostre volontarie nominando anche le Primule di Eva. Colgo l’occasione per ricordare, in occasione dell’imminente Capodanno, di evitare i botti perché impauriscono i nostri cani".

Ha concluso Giacomo Lucchetti, centauro pesarese e partner ufficiale della manifestazione: "Con Enpa e alcuni sponsor sfruttando la visibilità che ci dà il mondo delle corse, stiamo progettando una bella campagna di sensibilizzazione. Non dobbiamo dimenticare che quando un cane entra in una famiglia porta sempre tanta allegria, inoltre è anche un sostegno in più specie per le persone sole".