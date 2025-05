Ragazzino sparito nel fiume, scattano le ricerche: zero tracce fino a notte

Pesaro, 16 maggio 2025 – Un ragazzino di circa 10 anni è stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia, poi un urlo terrorizzato e poi più nulla. Il ragazzino sembra scomparso.

Le ricerche del ragazzino scomparso vicino al fiume a Pesaro

E’ il giallo che da ieri sera tiene con il fiato sospeso i residenti della piccola frazione di Ponte Vecchio, paese di 40 anime dove, da ieri sera, con due elicotteri, varie unità dei vigili del fuoco, sommozzatori, ambulanze del 118, carabinieri della stazione di Montecchio e di supporto anche la squadra mobile della polizia, si sta cercando un ragazzino che potrebbe avere dai 9 ai 14 anni.

Dopo le 22 di ieri sera si è sollevato in volo anche un drone per scandagliare la zona. Il condizionale, però, è d’obbligo visto che non risultano, almeno fino alla tarda serata di ieri, denunce di persone scomparse. Le ricerche si sono protratte anche durante la notte.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una residente che, dalla finestra della sua casa che si trova a pochi metri dal ponte, ha visto un ragazzino di circa 10 anni oltrepassare il cancello, ha sentito un urlo e poi non l’ha più visto. “Ero affacciata alla finestra di casa mia – racconta Maria degli Esposti, l’anziana che abita a pochi metri dal cancello da cui si accede al Ponte Vecchio -. Ho visto questo ragazzino mentre scioglieva il filo, una spranghina di ferro sottile, che tiene chiuso il cancello e poi lo ha oltrepassato. Ho pensato di tirargli un urlo ma poi ho avuto paura di spaventarlo e che potesse cadere di sotto”.

“L’ho seguito con lo sguardo – prosegue nel suo racconto la donna – finché ho potuto ma poi l’ho perso di vista. E poi ho sentito un urlo molto forte che mi ha allarmato. Mi sono diretta verso la porta per vedere cosa fosse successo ma quel ragazzino non l’ho più visto. Se è caduto potrebbe aver fatto un volo di almeno dieci metri”.

La signora Maria e il marito Gianfranco hanno poi avvisato i soccorsi che sono arrivati tempestivamente sul posto scandagliando la zona. Ma fino alla tarda serata di ieri le ricerche hanno dato esito negativo.