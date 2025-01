Rapper nei guai per revenge porn . Il legale: "Sbloccate il suo telefonino"

Un rapper viene accusato di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking e revenge porn. Ora il tribunale, su richiesta della difesa, ha assegnato a un perito informatico l’incarico di sbloccare il suo telefono cellulare, alla ricerca di elementi utili che possano aiutare a ricostruire l’accaduto. Lui è un 29enne italiano, è un artista residente in Romagna ed è conosciuto nell’ambiente musicale e nelle piattaforme social.

I fatti risalgono al 2022 quando il musicista, difeso dall’avvocato Andrea Guidi del foro di Rimini, venne arrestato con l’accusa di aver compiuto atti persecutori nei confronti della ex, madre di sua figlia, residente nel Fanese. Il 28enne non si sarebbe rassegnato alla fine della loro storia.

La donna ha riferito appostamenti, telefonate e messaggi, anche tramite social e ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Secondo l’accusa il 28enne avrebbe inviato ad un amico di lei un video hot che la ritraeva e la ragazza ha deciso di denunciarlo. La giovane aveva anche raccontato nella sua denuncia presunti episodi di violenza sessuale commessi in occasione di rapporti non consenzienti avuti con l’ex compagno.

Lui tra l’altro in passato aveva già ricevuto denunce e condanne per spaccio di stupefacenti e per rapina ai danni di un coetaneo.

