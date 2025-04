Real Polbottega Volley: Successi e Sfide del Settore Giovanile Femminile

Il tecnico Laura Renda, coordinatrice e responsabile tecnico per tutto il settore giovanile del Real Polbottega volley fa il punto sui risultati del settore giovanile femminile. Sono ben 6 i gruppi-squadra delle girls, che in totale disputano 8 campionati. Partendo dalle più giovani, classe 2013, adesso stanno disputando la seconda fase del campionato di Under13 con ottimi risultati. Le ragazze, allenate da Elisa Palazzi coadiuvata da Camilla de Francesco, sono in realtà una squadra Under12 che ha affrontato solo la seconda parte del campionato, visto la loro giovane età. Un’ altra squadra che disputa il campionato di Under13 è quella delle ragazze nate nel 2012, allenate da Laura Renda, viene affiancata da Carlotta Romani e Rebecca Marcolini. Il gruppo, anch’ esso alla sua prima esperienza della pallavolo, ha disputato anche la prima fase del campionato, non riuscendo ad accedere alla fase finale per 1 solo punto. Attualmente è prima indiscussa nel suo girone di questa seconda fase. La squadra di Anita Masini e Nicoletta Ferri, formate fa ragazze del 2011, ha invece disputato il campionato di Under14 e III divisione, che ha permesso di incamerare esperienza di campo. Terminata la III divisione , il gruppo si appresta alla seconda fase di coppa dell’Under 14, dopo aver guadagnato la prima posizione nella I fase, adesso aspetta i sorteggi per la seconda fase. Il gruppo Under 16F è formato da ragazze del 2010 e 2011, Nicola Domenicucci è affiancato da Roberto Regini.

b. t.