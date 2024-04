Real, tre punti d’oro. Falco e Piobbico, due pari

OSTERIA NUOVA

1

FALCO ACQUALAGNA

1

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Donzelli (35 st Igbin), Pontellini, Bonci A. (20’ st Bonci M.), Baldini M., Leva, Nesi L. (25’ st Scipioni), Borioni (25’ st Di Nino), Bacchielli (15’ st Baffioni Marco), Cambrini, Capi. All. La Volpicella.

FALCO ACQUALAGNA: Montesi, Arradi (10’ st Grilli), Stefani, Di Muccio, Ciampiconi, Smacchia, Cazzola, Lupini (2’st Marini), Ottaviani (2’ st Smacchia), Marcucci, Ferraraccio (30’ st Monte ). All. Bettelli.

Arbitro: Nicoletti di Macerata.

Reti: 6’ pt Ferraraccio, 39’ pt Cambrini su rigore.

MONTELABBATE

Pareggio con un gol per parte al Comunale di Osteria Nuova tra la squadra locale e la gloriosa Falco Aqualagna in una partita abbastanza tranquilla. Le reti tutte nel primo tempo al 6’ di Ferraraccio lesto a concludere in rete un cross di Cazzola e al 39’ di Cambrini su rigore procurato da Pontellini. Nella ripresa i padroni di casa hanno avuto varie occasioni ma due traverse di Bacchielli e del neo entrato Baffioni Marco e poi 2 parati di Montesi hanno impedite il raddoppio e la vittoria. Con questo pareggio l’Osteria Nuova mantiene il quinto posto in classifica e si appresta ad affrontare nel penultimo turno l’Usav Pisaurum in lotta per uscire dalla zona playout.