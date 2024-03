Reggio Emilia non vince fuori casa dal 10 dicembre

Andrà in chiaro su DMax la partita contro Reggio Emilia (palla a due alle 18,15 alla Vitrifrigo Arena) oltre che su Dazn. La Unahotels, che veleggia al 5° posto in classifica raggiungerà Pesaro nel pomeriggio dopo aver svolto l’allenamento di rifinitura nel proprio palasport. Weber, che accusava un problema alla caviglia, ha recuperato e dovrebbe essere regolarmente in campo. In trasferta Reggio non vince ormai dal 10 dicembre: dopo la vittoria di Napoli, sono arrivate cinque sconfitte consecutive fuori casa e perciò coach Priftis tiene all’erta la sua truppa: "Tutte le partite in questa parte di stagione sono molto complicate, a maggior ragione se i tuoi avversari, come nel caso di Pesaro, stanno lottando per non retrocedere. Nelle ultime tre gare hanno ottenuto due vittorie contro squadre molto importanti, Brescia e Bologna, a conferma di quello che dico. Noi però vogliamo tener vivo l’obiettivo playoff e dobbiamo assolutamente trovare il modo di essere competitivi in trasferta". L’analisi del tecnico greco si focalizza su un punto sul quale non tutti convergono e cioè che la Vuelle sia temibile sotto canestro: "L’arrivo di coach Sacchetti ha sicuramente cambiato il profilo della squadra: aggiungendo un gestore-realizzatore come Wright Foreman sono ancora più imprevedibili, ma non sottovaluterei i loro lunghi. È vero che come 5 puro hanno solo Totè, ma sia Mazzola che Ford hanno caratteristiche particolari che possono metterti parecchio in difficoltà se non stai attento. Aggiungo che Pesaro ha degli italiani molto validi che nell’ultimo periodo stanno avendo molti minuti a disposizione". Gara affidata alla terna Paternicò, Borgo e Catani.

e.f.