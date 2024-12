"Restiamo aperti solo per asporto"

Anche chi ha un locale e si occupa di ristorazione segue il trend di trascorrere la sera del 31 dicembre a casa, magari con qualche amico. Ma senza lasciare senza cibo i propri clienti. Esattamente come hanno deciso Francesca Pais, Pasquale Trotta e Filomena Sasso che hanno un locale a gestione familiare a Lucrezia di Cartoceto, l’"Old Jack Burgers", e per quest’anno hanno deciso di tenere il locale aperto senza servizio al tavolo, solo con l’asporto. "Tutti gli anni teniamo chiuso per il 31 dicembre, quest’anno abbiamo deciso di tenere aperto dalle 19 alle 21 perché abbiamo sentito che molti clienti organizzano cene a casa, magari uscendo dopo la mezzanotte - ci dicono -. Noi li supportiamo con l’asporto per il quale abbiamo già diverse richieste sui i nostri menù".