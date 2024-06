Riaperta la viabilità del Sasso verso Trasanni

Il tratto di collegamento Urbino - Pesaro in zona Sasso è stato riaperto. I lavori avviati tempo fa sono terminati. Nel dettaglio non sarà più necessario utilizzare la deviazione che dalla rotonda del Sasso collega la frazione di Trasanni passando nella via sotto il supermercato Eurospin. Gli interventi erano iniziati il 23 gennaio scorso quando l’Anas iniziò dei lavori lungo la strada Ss 423 Urbinate che, appunto, collega la zona Sasso con Trasanni. Dal 23 gennaio quindi era stato installato il cantiere su un lato della carreggiata e predisposta la deviazione del traffico, nella sola direzione Urbino - Pesaro, lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. Un’apposita segnaletica indicava il percorso da seguire rendendo possibile il collegamento anche se meno pratico. Da ieri, con la chiusura del cantiere aperto a gennaio, la viabilità è stata ripristinata secondo la storica via di percorrenza.

fra. pier.