Ricostruire la genealogia

Non c’è due senza tre per l’Archivio di Stato di Urbino: domani pomeriggio l’istituto di via Piano Santa Lucia effettuerà una ulteriore apertura straordinaria, stavolta nell’ambito delle ricerche genealogiche. Le porte dell’archivio saranno aperte dalle ore 14,30 alle 18,30 grazie a un progetto del Ministero della cultura per la divulgazione del patrimonio, e per l’occasione gli archivisti spiegheranno ai presenti come si ricostruiscono le proprie origini, fornendo le fonti per la ricerca genealogica tramite documenti dell’Otto e Novecento. L’ingresso è libero.