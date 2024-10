Rigore fatale, la Recanatese resta a zero

CITY

3

RECANATESE

2

CITY: Matei 6, Delmastro 6,5, Calisto 6, Barberini 6 (40’st Marchi SV), Alari 6,5, Scognamiglio 6, Pellegrini 5,5 (20’st Bonello 6), Gelonese 6,5, Piccioni 7 (32’ st Camilli 6,5), Hernandez 7 (45’st Trasciani SV), Teraschi 6 (45’st Cavacchioli SV). All.: Maurizi 6

RECANATESE: Del Bello 6, Mordini 5,5, Alfieri 5,5, Ferrante E. 6, Nunes 6 (14’st Cusumano 5,5), Canonici 5,5 (40’st Guidobaldi SV), Sbaffo 6, Gomez 5,5 (32’st Manfredi 6), Ferrante D. 5,5, Raparo 5,5 (40’st Valleja SV), Bellusci 5,5. All.: Filippi 5,5

Arbitro: Faye di Brescia

Reti: 19’pt Nunes (RE), 39’pt Piccioni (RC), 15’st Hernandez (RC), 18’st rig. Sbaffo (RE), 35’st rig. Camilli (RC)

Note – Ammoniti Pellegrini, Teraschi (RC), Ferrante E., Alfieri, Sbaffo, Bellusci, Mordini (RE), Rec 1’- 5’ Angoli 6-0.

Prosegue il momento negativo della Recanatese, sconfitta per 3-2 in casa del Roma City al termine di una partita a dir poco rocambolesca. Un’altalena di emozioni, conclusa con la beffa finale per la squadra di Filippi che festeggia nel peggiore dei modi l’esordio di Bellusci.

La sfida inizia immediatamente con i capitolini che si riversano in avanti per far male alla difesa ospite. I primi minuti sono un monologo romano, con la Recanatese rintanata nella propria metà campo a denti stretti. Il vantaggio del Roma City sembra nell’aria, ma a sorpresa è la squadra di Filippi a sbloccare il match al primo affondo: conclusione potente di Nunes su sviluppi di calcio di punizione e 0-1 sul tabellino. Il vantaggio carica la Recanatese che insiste a caccia del raddoppio, cercando di approfittare di un momento di appannamento degli avversari. Agli ospiti manca la zampata ed in chiusura di primo tempo il Roma City trova il pareggio: Piccioni beffa la difesa ospite ed insacca l’1-1 che accompagna le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa i ritmi sono più blandi, ma sono ancora i romani a fare la partita. Al 15’, infatti, i capitolini ribaltano il risultato: Gelonese ruba palla sulla trequarti e serve Hernandez per il raddoppio locale che vale il 2-1. Tutto da rifare per la Recanatese, che però è brava a non mollare: bastano 3’ e gli ospiti impattano sul 2-2 grazie al penalty realizzato da Sbaffo. Le squadre sembrano potersi accontentare di un punto a testa, ma a 10’ dalla fine arriva l’episodio che premia Roma: l’arbitro concede un penalty ai romani per fallo di mano di Bellusci. A poco servono le proteste della panchina della Recanatese: dal dischetto Camilli non sbaglia e di fatto decide la gara in favore dei locali. Agli ospiti resta l’amaro in bocca per un’occasione non sfruttata e per una sconfitta arrivata, forse, anche oltre ai propri demeriti difensivi.