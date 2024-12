Riqualificazione completata per i parcheggi di Porta Cappuccina e via Canale

Conclusi i lavori di riqualificazione dei parcheggi di Porta Cappuccina e via Canale (Orti Giuli). "Due aree di sosta strategiche per la città, utilizzate ogni giorno da centinaia di automobilisti, tra residenti, cittadini, lavoratori e pendolari", commentano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora.

Entrambi gli interventi, realizzati grazie ai mezzi e agli operai del Centro Operativo, hanno previsto la chiusura delle buche, il livellamento della superficie e la pulizia di erbacce. "Nel caso degli Orti Giuli, senza toccare le parti di competenza alla Soprintendenza", ha ricordato Della Dora, mentre Andrea Biancani ricorda che si tratta di un intervento in attesa di "definire la nuova area per la sosta in centro storico, di estrema necessità per dare risposte a chi abita o vuole andare in centro storico".