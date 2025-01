Riqualificazione del campo sportivo, la politica questa volta è unita

Sulla riqualificazione dello stadio comunale di calcio, Fermignano va avanti unita, con un percorso che per ora convince maggioranza e minoranza. Due sono gli interventi previsti: uno a spese dell’amministrazione, per rinnovare pavimentazione e finestre degli spogliatoi del campo principale, dopo il rifacimento di caldaia, tetto e radiatori interni eseguito tre anni fa, e uno sulla tribuna, per il quale sono stati stanziati 50mila euro dalla Regione. Fondi, questi, arrivati dall’assestamento di fine anno del bilancio regionale, su richiesta del consigliere della Lega – nonché consigliere comunale di minoranza – Giorgio Cancellieri, e recepiti dal Consiglio comunale a dicembre, con l’approvazione unanime di una variazione di bilancio.

"Avevo incontrato Cancellieri per parlarne e ci siamo presi un doppio impegno – ha detto il sindaco, Emanuele Feduzi, nella seduta –. Da un lato c’è il nostro a intervenire sugli spogliatoi, da parte sua, e lo ringrazio, c’era quello a far inserire tra i finanziamenti della Regione questi 50mila euro. I lavori partiranno a fine campionato. Inoltre, abbiamo già rifatto le prove per l’idoneità statica della tribuna e a breve daremo l’incarico per la certificazione di prevenzione incendi per l’intero stadio. Ho saputo anche di ulteriori 50mila euro in arrivo per intervenire sulle strutture del tennis a Serra Alta: sono felice di quest’ulteriore opportunità".

A riguardo, Cancellieri ha detto che "ognuno di noi deve spendersi per questa comunità. L’opportunità si è creata al momento di votare l’assestamento di bilancio, quando il Consiglio regionale si è ritrovato questi 50mila euro in più e allora ho pensato di farli investire nel recupero della tribuna, di cui già si era parlato. Ho proposto l’idea al sindaco e lui si è detto d’accordo. È stata una situazione improvvisa. Recepita la cifra, avremo tutto il tempo per fare un lavoro adeguato, di cui ho parlato anche con Luca Storoni, responsabile dell’Ufficio tecnico. Probabilmente andrà fatto in maniera profonda, chiedo di eseguirlo con cognizione tecnica adeguata, altrimenti dovremo intervenire di nuovo tra qualche anno".

Una richiesta con cui Feduzi si è detto concorde, specificando che effettivamente la superficie dei gradoni andrà scarnificata in vari punti "anche di oltre 10 centimetri. Ho chiesto pure di valutare l’inserimento di seggiolini, così da non doversi sedere più sul cemento. Intanto vediamo dove arriveremo con i 50mila euro a disposizione, poi, se dovesse esserci bisogno, integreremo".

