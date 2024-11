Riqualificazione urbana: 7 milioni dalla Regione

"Infrastrutture e qualità, un binomio vincente per lo sviluppo economico dei territori interni delle Marche". Ad affermarlo l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, impegnato ieri nell’appuntamento di Acqualagna dedicato alla presentazione dei progetti vincitori del Bando dei Territori Interni, iniziativa dal valore complessivo di 6,835 milioni di euro destinati ai Comuni dei territori interni delle Marche.

"Il bando è un’iniziativa destinata a migliorare la qualità della vita dei cittadini – ha spiegato Baldelli – elevare il livello dell’accoglienza e, non ultimo, per creare sviluppo economico e nuova occupazione soprattutto giovanile, frenando l’emorragia dovuta allo spopolamento delle zone appenniniche e subappenniniche. Un segnale importante della Giunta Acquaroli per passare dalla logica degli interventi “a pioggia“ a quella della cultura del progetto, dagli interventi spot ad opere strutturali, più efficaci per impatto economico e durevolezza".

"Contributi concreti – ha aggiunto l’assessore regionale – per lo sviluppo economico di realtà che, per ragioni geografiche, sono distanti rispetto ai principali centri della regione. Mettiamo a disposizione risorse in grado di attivare interventi strutturali con ricadute significative per i cittadini e le attività economiche del territorio. Tra gli strumenti lanciati in questi 45 mesi di amministrazione, ci sono incentivi ai Comuni per realizzare progetti di valorizzazione delle loro identità e ricchezze storiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche". Il bando in particolare prevede l’erogazione di un contributo regionale rivolto ai Comuni dei territori interni – a cui viene aggiunta anche una loro quota di partecipazione economica, in questo caso pari a complessivi 2 milioni di euro – per la realizzazione di progetti finalizzati al riuso, recupero e riqualificazione di spazi pubblici. 111 i Comuni destinatari, 12 i vincitori. Sono questi, in sintesi, i numeri illustrati ad Acqualagna dall’assessore Baldelli alla platea di sindaci e tecnici comunali che, grazie alla qualità dei loro progetti, si sono visti aggiudicare il contributo della Regione Marche. Questo l’elenco dei 12 Comuni ed i relativi progetti vincitori. Sassoferrato (750mila euro), Sefro (685.950), Pergola (643.393); Fabriano (750mila), Loro Piceno (302mila), Cantiano (300mila), Camerino (750mila), Acqualagna (595mila), Sant’Angelo in Vado (652.500), Smerillo (300mila), Urbania (570mila), Montefiore dell’Aso (488mila).

Amedeo Pisciolini