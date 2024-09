Rocca Costanza aperta nei week end. A settembre posto per 2000 persone

La Rocca ritrovata. "Rocca Costanza apre gratuitamente al pubblico per tutti i fine settimana di settembre: riusciremo a far innamorare quasi 2000 persone". La stima è del sindaco Andrea Biancani e dell’assessore alla cultura, Daniele Vimini, i quali hanno considerato che i "Rocca tour" opzionabili saranno 72. Per poter accedere ai “Week end alla Rocca” è necessaria la prenotazione: questa dovrà essere fatta almeno 24 ore prima della visita. Per prenotarsi l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il numero 0721 387541, oppure gli altri canali: via mail a info@pesaromusei.it, o tramite il modulo nel sito di Pesaro2024.it.

Gli ingressi, per gruppi al massimo di 25 persone, sono previsti alle ore 10, 11.30, 12, 12.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e alle 18.00. Il complesso più imponente della città sarà visitabile anche con il Tour Capitale, "che anticipa di 30 minuti le sue visite (con partenze, quindi, alle ore 10.30 e 17) per "approfittare della luce naturale– ha osservato Biancani – e godere al meglio dello spettacolo della Rocca". Questo muove l’ordine delle tappe del Tour Capitale che indicativamente dura due ore di tempo: "La prima sarà appunto la fortezza, mentre le altre rimarranno invariate nei luoghi e negli orari" conclude Vimini. Altra novità è che il Tour Capitale non terminerà più il 15 settembre, ma sarà prorogato: "Abbiamo deciso di allungare di 20 date il Tour Capitale che durerà fino alla fine del mese: è un percorso in grado di inanellare, uno dopo l’altro, i maggiori tesori pesaresi: Rocca Costanza, il Teatro Rossini, il Museo della bicicletta, la Domus di via dell’Abbondanza, il ghetto ebraico e la Sinagoga (il sabato sostituita dalla Chiesa del Nome di Dio)". Stessa sorte è toccata al Tour Rossiniano che sarà prorogato: il lunedì e il venerdì, sarà alle 10 e alle 16 con tappa a Casa Rossini, al Teatro, al Museo Nazionale e in Conservatorio sulle orme di Gioachino Rossini. Si ricorda che entrambi i tours, Capitale e Rossiniano, sono a pagamento: il costo è Incluso nella Card Pesaro Capitale di 14 euro (ridotto 8 euro). La Card può essere acquistata online o a Palazzo Mosca - Musei Civici; Casa Rossini e InfoPoint Pesaro 2024 (solo pagamento elettronico).

Solidea Vitali Rosati