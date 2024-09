Rossi: "Gasolio agevolato ai nostri agricoltori. E’ una necessità seria"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi ha presentato un’interrogazione a risposta immediata sulla necessità di concedere un aumento della quantità di gasolio agricolo alle aziende, a seguito delle maggiori lavorazioni in campo dovute alla siccità. "Nei giorni scorsi- afferma Rossi – diversi agricoltori mi hanno segnalato che a seguito della stagione estiva estremamente siccitosa, con il conseguente compattamento del terreno, si sono trovati a dover effettuare diversi passaggi in più sui terreni per portare a termine le lavorazioni, trovandosi adesso in carenza di carburante agricolo a prezzo agevolato che come sappiamo viene assegnato in base alle lavorazioni dichiarate dagli stessi agricoltori ad inizio anno e che non tengono quindi conto delle condizioni climatiche".

"Ho pertanto provveduto – aggiunge il consigliere – ad interrogare l’assessore Antonini circa la volontà di concedere un supplemento di gasolio agli agricoltori che lo hanno finito e che sono costretti ora ad approvvigionarsi alla pompa con considerevoli aumenti. Ringrazio l’assessore Antonini per la sua risposta con la quale tra l’altro si impegna a stretto giro, a portare sugli appositi tavoli la questione. Se anche le associazioni di categoria ravviseranno questa necessità, si arriverà sicuramente alla concessione di un supplemento di gasolio per gli agricoltori che ne faranno richiesta".

Conclude Rossi: "L’assessore Antonini si è mostrato ancora una volta sensibile alle problematiche dei nostri agricoltori e resto fiducioso sul buon fine della questione. Questa tematica, seppur particolare, non è da poco perché di fatto può essere molto utile per le finanze di molte nostre aziende agricole".

