Rossi: "Risorse per i nostri comuni"

"Dal bilancio regionale nuove risorse per il territorio". A darne l’annuncio il Consigliere Regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) "Anche quest’anno – spiega Rossi – grazie alla Regione Marche e alla Giunta Acquaroli, con dei miei emendamenti, ho fatto finanziare delle opere per i nostri Territori per un valore di 60mila euro. Nel finanziare le suddette opere, ho seguito come sempre dei criteri di priorità ed esigenza, distribuendo queste risorse in diversi comuni, al di là delle loro appartenenze politiche e geografiche. Tra gli interventi ci sono 10mila euro erogati al Comune di Sant’Angelo in Vado per iniziative di promozione del commercio locale e 10mila a Cagli per un intervento di riqualificazione urbana della Frazione di Pianello. Inoltre abbiamo stanziato 10mila euro per Montefelcino (riqualificazione sala pubblica nell’ex chiesa san Cristoforo che finalmente sarà usufruibile per tutto l’anno) così come sarà riqualificata l’aula magna nel plesso scolastico di Mercatello sul Metauro (10mila euro). Al Comune di Tavoleto, inoltre, ho fatto stanziare 5mila euro per un intervento di riqualificazione urbana inerente alla sicurezza stradale davanti alle scuole, mentre a Cantiano, con 5mila euro al Comune, si potrà mettere mano al restauro dell’antico orologio della Torre civica. A Monte Cerignone, ho fatto erogare 10mila per l’acquisto di un mezzo per la manutenzione stradale".

am. pi.