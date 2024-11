S’accende il Natale: "Faremo di queste feste un evento indimenticabile"

Luci accese per gli alberi di Natale, inaugurazione dei presepi e della pista di pattinaggio, animazioni e momenti di festa: al via le iniziative natalizie in centro storico e nei quartieri. Oggi pomeriggio i primi appuntamenti con l’apertura al Pincio del "Villaggio di Babbo Natale", della pista di pattinaggio sul ghiaccio, della casa di Babbo Natale, delle giostre e dei mercatini. Domani 1 dicembre, in programma l’apertura del grande presepe di San Marco (9.30-12) e la spettacolare illuminazione, alle 18, dell’Albero di piazza XX Settembre: un abete, alto 15 metri, donato dalla famiglia Pucci. In cattive condizioni di salute la pianta, destinata ad essere abbattuta, è stata trasformata dall’amministrazione comunale nel simbolo natalizio per eccellenza.

La cerimonia di illuminazione dell’Albero di piazza XX Settembre, che si ripete ogni anno, sarà preceduta alle 17, dall’accensione di un altro albero di Natale questa volta nella riqualificata piazza Marcolini, mentre alle 17.30 si taglierà il nastro del presepe dei maestri carristi allestito quest’anno, non più al Pincio, ma nell’ex chiesa di San Francesco, dall’inizio di ottobre sempre aperta al pubblico.

"Questi eventi segnano l’inizio di un periodo speciale – dichiara il sindaco Luca Serfilippi – invitiamo tutti i cittadini, e i visitatori dalle città vicine, a venire Fano e a vivere con noi la magia del Natale". "Abbiamo lavorato – aggiunge l’assessore agli Eventi, Alberto Santorelli – per rendere il Natale fanese un’esperienza indimenticabile, con un ricco programma fino all’Epifania".

L’attenzione dell’amministrazione comunale non è solo rivolta al centro storico ma anche ai quartieri: si parte questo pomeriggio, alle 16, a Cuccurano con l’accensione delle luci dell’albero di Natale, la tombola del riuso, la musica, i mercatini e i laboratori. Sabato 7 dicembre sarà la volta di Centinarola (15.30–19.30), Sant’Orso (15.30–19.30) e la parrocchia di Cuccurano (16.30) dove saranno accessi gli alberi di Natali, si potranno vedere i presepi e saranno organizzati momenti di animazione. L’albero di Natale si accenderà l’8 dicembre nei quartieri di Poderino (15.30–19.30), Tombaccia (16–19:30), dove non mancheranno castagne e vin brulè, Metaurilia (16:00–19:30) e Bellocchi (18:30). Chiude domenica 15 dicembre l’illuminazione dell’albero di Ponte Sasso (17.00–19.30).

"L’intero programma natalizio – fanno sapere dal Comune – prevede eventi e attività fino al 6 gennaio, in un’atmosfera unica e festosa. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali Visit Fano e Comune di Fano".

Anna Marchetti