Salute mentale e minori: convegno a Cagli evidenzia aumento allarmante dei disturbi

Erano in 200 e provenienti da tutta Italia i professionisti arrivati a Cagli per la due giorni sul tema della salute mentale e minori. Argomento importante quanto attuale e sviscerato all’interno del convegno "Itinerari oper-attivi di un territorio che cura" organizzato dalla Comunità Acquaviva della cooperativa Utopia. I numeri emersi sono allarmanti e servono risposte concrete: ad esempio cresce dell’84% la presenza di pazienti psichiatrici tra i bambini, il 115% in più per depressione, il 147% in più per suicidi tentati o ideati, la risposta dei relatori non è stata improntata al lamento quanto all’assunzione di responsabilità.

"I relatori sono stati tutti di altissimo profilo - racconta Christian Gretter, presidente della cooperativa Utopia - e dopo averli ascoltati è sempre più chiaro che il problema del disagio mentale, anche nei minori, lo si può solo risolvere attraverso la relazione. Parlare di salute mentale oggi significa riconoscere che non si tratta solo di una questione individuale, ma di una responsabilità collettiva, politica. Ogni ragazzo e ogni ragazza che incontriamo porta con sé non solo il peso delle proprie esperienze, ma anche quello di una società che troppo spesso chiede senza dare, giudica senza accogliere, e performa senza lasciare spazio alla fragilità. La politica deve tornare a farsi sempre più carico del disagio psichico e tornare a dare valore alle comunità che a loro volta si devono impegnare per costruire attorno a loro un territorio sempre più inclusivo, che possa essere una rete di sostegno per chi ha più bisogno di aiuto. Tutti gli operatori sono stanchi perché ogni giorno sempre più sotto pressione, - ha continuato Gretter - ma dal convegno è emersa una incredibile voglia di dialogo e di crescita per far fronte al problema e per arrivare a un patto di comunità, come quello che la stessa Comunità Acquaviva sta costruendo con il territorio".

All’interno del convegno, venerdì è stato ospitato il concerto "The Bucca Brothers" e l’installazione "Blue Playlist" a cura di Alice Toccacieli, dove i cittadini del territorio e i ragazzi della Comunità Acquaviva hanno fatto un’esperienza condivisa nel segno dell’arte. A patrocinare il convegno la Regione, la Provincia e il Comune di Cagli che ha contribuito in maniera importante mettendo a disposizione le sue strutture. Fondamentale anche il contributo della Fondazione Wanda Di Ferdinando e di CagliPlast. Ad affiancare la Cooperativa Utopia nell’organizzazione della due giorni anche l’Ast di Pesaro e Urbino, il Garante regionale dei diritti della Persona, l’Università di Urbino, L’Ambito Sociale 3, la cooperativa Labirinto e Mito e Realtà.