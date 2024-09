Salvataggio, fumata grigia. L’accordo resta in sospeso

L’incontro in Capitaneria tra i rappresentanti dei bagnini e le associazioni che tutelano la categoria, è finito con un fumata grigia, nel senso che non si sa se è stato trovato un accordo, per i giorni feriali, fino alla fine di settembre, per un bagnino di salvataggio ogni 300 metri. Oggi dovrebbe esserci un documento congiunto di Confartigianato e Cna ma l’aria sembra positiva. In serata, proprio sulla questione legata al prolungamento della stagione, si è riu nito anche il direttivo dell’Apa guidata da Marco Filippetti. La riunione a cui hanno partecipato anche alcuni albergatori, aveva come tema proprio il problema degli stabilimenti balneari aperti fino alla fine del mese. "E su questo punto se si arriva ad una forma di compromesso, noi siamo tutti contenti pderché avere i bagnini aperti e quindi con la possibilità di dare un servizio alla clientela per noi è molto positivo.

Anche perché il turismo sta cambiando nel senso che le ferie non sono più concentrate come una volta su agosto e le persone si spostano anche a settembre. E’ cambiato e sta cambiando anche il modo di fare turismo. E sotto questo profilo bisogna dire che questo mese si sta apredendo bene e sta dando soddisfazioni – continua Marco Filippetti –. Però nel corso dell’incontro abbiamo allargato anche l’orizzonte perché in caso di tempo brutto, il mare da solo non basta per cui chiediamo anche come albergatori che vengano organizzati anche degli eventi. Aumentare cioè l’attrazione della città e quindi la voglia di venire a trascorrere qualche giorno a Pesaro. Quello che chiediamo noi all’amministrazione non vale solamente per gli albergatori perché poi questo movimento che si crea va anche a favore dei bar, dei ristoranti ed anche dei negozi della città. E’ un bene per tutti se le persone arrivano e si fermano per cui oltre ad avere i bagni aperti ci si attende anche qualcosa sotto il profilo degli eventi", conclude Marco Filippetti. Una riunione partecipita quella che si è svolta al Charlie in viale Trieste dove si è fatto il punto su vari aregomenti di stretta attualità, partendo proprio dalla riunione in Capitaneria dove si è deciso sul problema dell’allungamento della stagione perorato anche dal sindaco Andrea Biancani. Il primo che ha lanciato la palla chiedendo spiagge attrezzate fino alla fine del mese. Il tutto sperando che il tempo bello regga.