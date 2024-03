San Costanzo, aperti i termini per gli alloggi popolari

Sono stati aperti e lo rimarranno fino al 27 aprile, nel Comune di San Costanzo, i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il limite del valore Isee per poter fare richiesta è di 13.699 euro, così come stabilito dalla Regione Marche con decreto dirigenziale del 16 gennaio 2024. La domanda di partecipazione al bando dev’essere presentata in marca da bollo da 16 euro utilizzando esclusivamente l’apposito modello scaricabile dal sito web del Comune o ritirabile in formato cartaceo all’ufficio protocollo nei normali orari di apertura al pubblico. Tra i requisiti richiesti, oltre al limite Isee, ci sono quelli di avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di San Costanzo; e di non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o di un’altro diritto reale di godimento su un’abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti. E’ necessario, inoltre, non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

s.fr.