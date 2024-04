San Costanzo salvezza matematica. Santa Veneranda vicino al baratro

MERCATELLESE

1

SAN COSTANZO

2

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini (40 st Rasponi), Gregori (42’ st Manca), Contucci, Buruiana, Bacciardi, Ndoj, Ciaffoni (17’ st Gori), Paoli, Cerpolini (23’ st Matteucci), Bruscia. All. Cappelli

SAN COSTANZO: Cavaletti, Ruiu, Polverari, Grussu, Passarini (1’ st Canapini), Catalano (18’ st st Zepponi), Zandri, Palazzi, Saurro (40’ st Mencarelli), Nimis (1’ st Mendy). All. Pistarelli

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 2’ pt Paoli, 33’ pt Catalano, 31’ st Zepponi

Mercatellese altro k.o., messa in ginocchio da un combattivo San Costanzo e dall’arbitro. Perde strada l’undici di mister Capelli in queste ultime gare di torneo e viene assorbita nei playout. Partenza al fulmicotone dei locali e al 2’ vantaggio Mercatellese con una prodezza di Paoli. Il San Costanzo reagisce subito creando diverse azioni in attacco e al 33’ bella azione di Saurro passaggio a Catalano che indirizza la palla sull’interno del palo, che la spinge nel sacco. Ripresa con la Mercatellese votata all’attacco alla ricerca del nuovo vantaggio con Bruscia e Ndoj vicini al pari con i loro tiri. Poi punizione di Ndoy palla in area Buruiana di testa con Cavalletti che salva. Al 31’ in velocità Zepponi trova la via della rete superando l’estremo Rossi con un tiro angolato. Al triplice fischio il San Costanzo festeggia la vittoria e la matematica salvezza.