San Gervasio, le buche infinite: "Il Comune non ci ascolta proprio"

Come per Carlo Levi Cristo si era fermato a Eboli, a Fossombrone pare che la mano dell’amministrazione comunale non arrivi a San Gervasio, piccola frazione a 8 chilometri dal capoluogo. Questa, almeno, è l’opinione di un "cittadino indignato", si firma così, che si lamenta per lo stato delle strade comunali. Lui è sudtirolese, si chiama Johann Kollmann e quasi un anno fa scriveva quanto segue: "L’amministrazione Berloni si è fermata a San Gervasio/Fossombrone. Da due anni i residenti si vedono costretti a passare sopra un migliaio di buche, quattro volte al giorno: sono 365 giorni x 4 = 1460 volte, che per 4 chilometri fa 5840 km di "strada" groviera all’anno. Non è dato sapere se lo stato pietoso della strada sia da attribuire alla mancanza di fondi, a mera negligenza, a imperizia scandalosa o a colossali ritardi nell’attivazione della gara d’appalto per la manutenzione (secondo stralcio), ma il risultato non cambia. Ad oggi a nulla sono valse le telefonate e segnalazioni (anche alla Prefettura) per ricordare al primo cittadino che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" (art. 1 Codice della strada), dalle "autostrade alle strade locali e ciclopedonali" (art. 2 Codice della strada)".

Il signor Kollmann torna alla carica adesso perché, dice, "in tre anni la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata, come dimostra la foto presa oggi, 3 ottobre 2024". Sulla questione il vicesindaco Chiarabilli la pensa in tutt’altra maniera, com’è ovvio: "Intanto non si tratta del secondo stralcio, ma del terzo, che poi è già andato a gara. Vorrei poi ricordare al signore che si lamenta che la giunta Berloni in due anni in via San Gervasio ha fatto bitumature per 300 mila euro e che il terzo stralcio sono altri 150 mila euro di lavori. Un investimento di 450 mila euro totali per quella frazione non è mai avvenuto nella storia del nostro Comune. Entro questo mese inizieranno i lavori dell’ultimo lotto come da impegno e come da nostra comunicazione per iscritto del 7 agosto. Mi pare di poter dire che certe uscite risultano essere piuttosto fuori luogo…".

a.b.