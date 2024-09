Scambio culturale Vallefoglia-Puglia. La Banda suona a Rodi Garganico

Fine settimana di scambi culturali tra Vallefoglia e la Puglia, con la città fogliense che ha ospitato il sindaco di Andria, mentre la Banda musicale di Colbordolo si è esibita sul lungomare di Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Il primo evento è stato quello tenuto in Puglia, dove la banda cittadina in trasferta ha suonato di fronte a un folto pubblico, diretta dal Maestro Roberto Vagnini, nella nuova piazza del porto di Rodi Garganico. "Sono soddisfatto per la vivacità e i rapporti istituzionali che Vallefoglia intrattiene con le città italiane e le Nazioni europee - dice il sindaco Palmiro Ucchielli -. Come Comune, per ringraziare il sindaco di Rodi Carmine D’Anelli, Nicola Pupillo presidente dell’associazione “Luigi Russo” e il direttore del porto Marino Masiero per l’invito, abbiamo omaggiato Domenico Di Monte, responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici della città, con una ceramica e una pubblicazione di Vallefoglia. Inoltre, abbiamo invitato D’Anelli a incontrarci quanto prima per conoscerci anche personalmente".

In seguito, a Vallefoglia è arrivata Giovanna Bruno, sindaco di Andria, che, tra le altre cose, ha voluto visitare il nuovo teatro ‘Giovanni Santi’, in quanto la sua amministrazione sta pensando di realizzare un progetto simile. "È stata una importantissima e graditissima visita - conclude Ucchielli -. Ringrazio il sindaco di Rodi Garganico per l’ospitalità, il sindaco di Andria per la sua visita, tutti i bandisti e quanti hanno partecipato alla trasferta in Puglia".

Nicola Petricca