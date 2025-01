Scattano oggi i lavori nel piazzale della stazione

Oggi scattano i lavori sul piazzale della stazione che sarà interessato da una riorganizzazione dei servizi e dei percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare. L’area di cantiere interesserà la piazza Falcone e Borsellino: sarà ricollocata l’area di sosta taxi mentre i parcheggi per disabili saranno disponibili sia fronte stazione, sia nel parcheggio stazione lato Miralfiore. Viale del Risorgimento sarà a doppio senso di marcia in modo da consentire l’accesso al parcheggio. Rimarranno disponibili alcuni parcheggi destinati ai motocicli che saranno ricollocati in fondo all’area di cantiere (nell’ingresso del parcheggio). Sulla recinzione dell’area di cantiere saranno apposte le indicazioni del percorso pedonale di accesso, privo di barriere architettoniche, al fabbricato viaggiatori. Sono in corso anche i lavori di riqualificazione dell’edificio di stazione esistente sulla base di un progetto di miglioramento sismico e di razionalizzazione dei locali funzionali al servizio passeggeri: il termine è previsto per settembre 2025. Ulteriori lavori interesseranno il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria come la riqualificazione delle pensiline, del sottopasso e dei marciapiedi. Sarà realizzato, poi, un nuovo fabbricato di accesso sul fronte sud.