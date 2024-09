Scavolini porta il design a Pesaro 2024

Pesaro 2024 come occasione per declinare la cultura a 360 gradi ma anche per riflettere sugli spazi abitati dall’uomo. E proprio per la Capitale italiana della cultura, "Interni", il magazine di interior e contemporary design del Gruppo Mondadori, e Scavolini, presentano il ciclo di incontri "La cucina delle idee - Progetto, creatività, inclusione", tre appuntamenti con i protagonisti del design e non solo, che identificano le trasformazioni dello spazio cucina da luogo funzionale a spazio multiculturale e performativo. Ma questi eventi raccontano anche l’evoluzione di due brand storici: "Interni", che quest’anno celebra 70 anni di attività, e appunto Scavolini. Entrambe le realtà hanno seguito lo sviluppo economico e culturale del Paese, portando la cucina a essere un prodotto molto evoluto, adattabile a diversi contesti. Oggi alle 18 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, il primo appuntamento all’insegna di creatività e inclusione dal titolo ‘Cucina e progetto’; dialogano, moderati dalla giornalista Patrizia Catalano, Imma Forino, professoressa ordinaria di Architettura degli interni e allestimento al Politecnico di Milano, e Fabio Novembre, designer e fondatore di Novembre Studio. I saluti iniziali affidati al vice sindaco Daniele Vimini, a Fabiana Scavolini amministratore delegato Scavolini, a Gilda Bojardi direttore del Sistema "Interni". Gli altri due appuntamenti si svolgeranno nel Salone Nobile ‘Antonia Pallerini’ di Palazzo Gradari alle 18: venerdì 11 ottobre si terrà "Cucina e Gen Z" con Camilla Bellini, Francesca Del Conte, mentrevenerdì 22 novembre sarà la volta di Made in Italy e internazionalità con Luca Nichetto e Daniele Busca. Ingresso libero fino a esaurimento posti

l. d.