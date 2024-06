Scontro in via Giolitti,. Jaguar si ribalta, due feriti non gravi

Una Jaguar ribaltata su un fianco a seguito di un tamponamento con una Hyundai. E’ quanto avvenuto ieri intorno alle 13,15 in via Giolitti creando non poca apprensione tra i passanti. I due conducenti, un uomo di 76 anni alla guida della Jaguar e una donna di 74 anni sulla Hyundai, sono stati soccorsi dal 118 ma non sono gravi. Secondo le prime ricostruzioni la Hyundai era ferma al semaforo e stava per svoltare a sinistra verso via Andrea Costa. Sarebbe stata urtata dalla Jaguar che, nella sterzata, ha colpito la fiancata della Hyundai e poi si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i vigili urbani. Ci sono stati disagi lungo via Giolitti, a quell’ora molto trafficata ma la situazione è ritornata presto alla normalità.