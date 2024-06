Scontro tra due mezzi da lavoro: operaio si ferisce a un piede

Un violento scontro tra due mezzi da lavoro all’interno di una grande azienda di logistica e montaggio di Pesaro. E’ l’ennesino infortunio sul lavoro che ha provocato gravi lesioni a un piede a un cinquantenne pesarese che si trova tutt’ora ricoverato in Ancona. Lesioni giudicate guaribili in oltre un mese di prognosi. L’incidente è avvenuto mercoledì scorso tra un transpallet elettrico condotto da un cinquantenne e un muletto, condotto da un altro dipendente, suo coetaneo.

Al momento dell’impatto, molto violento, i due mezzi si stavano muovendo in un’area che abitualmente non è frequentata dai mezzi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza ambienti del lavoro dell’Ast di Pesaro che hanno ricostruito la dinamica e ascoltato le prime testimonianze. L’episodio riporta l’attenzione sul tema scottante della sicurezza sul lavoro di cui recentemente è stato organizzato un tavolo di confronto tra le varie parti sociali in Prefettura, all’indomani del tragico incidente che è costato la vita a Simone Mezzolani.

Il 33enne stava prestando servizio all’interno della fabbrica Fab di Gallo di Petriano: è rimasto schiacciato dal carrello trasportatore mentre, a fine turno, stava compiendo una manutenzione al macchinario. Quest’ultimo era stato disattivato ma il rullo, per cause che sono al vaglio della Procura di Urbino, avrebbe ripreso a funzionare, non lasciando scampo al giovane operaio. Per far luce sui lati ancora oscuri di questa vicenda su quello stesso macchinario proprio ieri è stato disposta da parte della Procura di Urbino un’ulteriore perizia da parte di un consulente tecnico.

Antonella Marchionni