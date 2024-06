Scooter all’assalto di Levante. Occupazione totale dei marciapiedi

E si ricomincia. Nuovo arrembaggio degli scooter in zona mare. Ieri pomeriggio viale Trieste, lato Levante, era impraticabile per i pedoni e anche per i ciclisti. I mezzi a due ruote parcheggiati come peggio non si poteva avevano ostruito il passaggio. Fare le multe era impossibile. C’erano migliaia di mezzi su marciapiedi, camminamenti, aiuole, cordoli, strade, ingressi, passi carrabili. Il dubbio per un ipotetico agente di polizia locale se fosse capitato da quelle parti era dove cominciare a multare e non se fosse il caso di farle. Ma poi ha preso il sopravvento l’idea che cercare di arginare uno tsunami con un secchiello non era consigliabile e per questo gli scooter sono rimasti pressoché indisturbati dove si trovavano per molte ore del pomeriggio. Quello di ieri era semplicemente l’anteprima di ciò che succederà ogni fine settimana nella zona mare dove i ragazzi arriveranno sempre con gli scooter senza trovare i parcheggi adeguati per loro. Non per questo rinunceranno ad arrivare il più vicino possibile alla spiagia.

Molti residenti hanno protestato per l’invasione delle due ruote che impediva loro di camminare anche per uscire da casa ma il problema non è di oggi e la soluzione non è stata ancora presa né si prospetta che verrà deciso un modo per sciogliere ’l’invasione’