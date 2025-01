Seconda categoria Olympia e Sassocorvaro volano

Nel girone A l’Olympia Macerata Feltria riagguanta al vertice l’Avis Sassocorvaro e le due compagine ora viaggiano spedite con un vantaggio di 14 punti sul Tavoleto e 15 sul Casinina. Fanalino di coda il Montelabbate.

I NUMERI. Quattro le vittorie registrate nell’ultimo weekend. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (38 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (13 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (41). La Santangiolese che ha l’attacco più asfittico del girone (12) è l’unica a non aver ancora gioito per la vittoria.

I BOMBER: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 10 gol: Alessio Bugnettini (Vigor San Sisto), 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), 7 reti: Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo) e Francesco Rossi (O.Macerata Feltria). 6 reti: Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Alhadji Niang (Tavoleto) e Francesco Stella (Carpegna).

Nel girone B la classifica nei quartieri alti è molto diversa, qui nell’arco di 7 punti ci sono ben 8 compagini. Quindi sarà battaglia tra più squadre fino alla fine. In vetta c’è Il Marotta Maroso Mondolfo con 2 punti in più del Cuccurano e 3 sull’Atletico River Urbinelli.

IL COMMENTO è del giovane Riccardo Pisu vice allenatore della settore giovanile del Marotta Maroso Mondolfo. "Stiamo andando oltre le aspettative - dice Pisu - ma ragioniamo partita dopo partita. Il percorso della squadra è stato finora entusiasmante, ma nello spogliatoio non c’è spazio per facili illusioni. II merito di questo bel percorso è del gruppo, dello staff tecnico e di una società giovane che non fa mancare nulla ai ragazzi. Non ci poniamo obiettivi a lungo termine, perché in questo momento non servirebbe. La priorità è affrontare una partita alla volta senza mettere pressioni su noi stessi. Il nostro obiettivo più grande, ora, è la sfida di sabato; poi, il 30 aprile vedremo dove saremo. Ma ragionare gara dopo gara ci aiuta a mantenere equilibrio e concentrazione". Emanuele Cecchini ex mister del S.Veneranda cosi vede il campionato: "Nel girone B ci sono 11 squadre che nel giro di 11 punti possono ambire ai primi 5 posti. Un campionato dalle difese forti. Le prossime 3-4 gare possono delineare meglio la griglia per la volata finale. Il Maroso Mondolfo è la grande sorpresa, zona retrocessione quasi delineata".

I NUMERI. Più gol di tutti gli ha segnati il Della Rovere (33), la Marottese Arcobaleno è invece quella che ne ha subiti di più (39). Le difese meno perforate (13 i gol subiti) appartengono al Cuccurano e al Delle Rovere.

I BOMBER. 12 reti: Omar Elkheir (Della Rovere) e Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 10 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli) e Andrea Battisti (Fortuna Fano). 9 reti: Antonio Tedesco (A.River Urbinelli) e Mattia Campanelli (A. River Urbinelli). 8 reti: Manuel Tonucci (Villa Ceccolini). 7 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere) e Ardit Basha (Arzilla).

Amedeo Pisciolini