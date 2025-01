Serata di musica al teatro "Santi"

"Armonie di speranza". Questo il titolo del concerto del corpo bandistico "Rossini" di Montelabbate insieme al coro polifonico "In Canto" di Gallo di Petriano. L’appuntamento è per domani alle ore 21, al teatro "G. Santi" di Vallefoglia. La manifestazione musicale, giunta all’ottava edizione, è organizzata grazie alla collaborazione tra Avis provinciale di Pesaro Urbino e Avis Comunali di Montelabbate, Tavullia, Urbino, Gallo-Petriano, Pesaro, Montecchio-Vallefoglia, Avis Colbordolo e Aido di Montelabbate. Il concerto, con ingresso ad offerta, è itinerante e ogni anno cerca di destinare il ricavato in beneficienza. Quest’anno l’incasso sarà donato alla delegazione di Pesaro di Ant per l’acquisto di attrezzature sanitarie (nuovi materassi antidecubito e alzamalati) per il servizio di assistenza domiciliare ai malati oncologici. Durante la serata sarà anche presentato al pubblico il defibrillatore acquistato e donato alla Croce Rossa Italiana, comitato di Montelabbate-Vallefoglia, grazie all’edizione dello scorso anno.