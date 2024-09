Sestilia Dell’Onte fa 100 anni. Gli auguri da due amministrazioni

Grande festa ed emozione a Urbania, dove la signora Sestilia Dell’Onte ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni d’età. A festeggiarla i parenti, il personale della struttura e gli altri ospiti e ben due amministrazioni comunali. Alla festa erano presenti il vicesindaco di Fermignano, Alessandro Betonica, e il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini, che hanno omaggiato la centenaria con bouquet di fiori. Tutti riuniti per festeggiare la Titta, arrivata a questo traguardo in ottima forma e con una mente ancora vivace, condividendo con i presenti i ricordi di una vita lunga e piena.

Sestilia è nata il 3 agosto 1924 a Calmazzo di Fossombrone, dove i genitori Angelo e Clotilde avevano un podere; sesta di sette figli (sei femmine e un maschio), è sempre stata una donna decisa e dedita alla famiglia e al lavoro, dapprima in tabacchificio, poi come bambinaia. Nel ‘49 si sposa con Ugo e con lui inizia una nuova vita trasferendosi a Fermignano. Hanno due figlie, Roberta e Mara, e vivono felicemente, ma nel ‘76 il marito viene a mancare e Sestilia, divenuta vedova a soli 52 anni, si rimbocca le maniche e riesce con la sua tenacia, a tirare su le due figlie.

"È sempre stata una donna molto tosta la mia mamma – dice la figlia Roberta – ancora oggi è davvero molto tenace, lucida e ha una mente vivace e curiosa. Poi è sempre stata una grande lettrice e fino a poco tempo fa amava fare la settimana enigmistica". Attualmente Sestilia alloggia allo Zaffiro, residenza per anziani di Urbania, dove è ben seguita dal personale socio-sanitario e dove ogni giorno riceve le visite delle figlie, felici di vederla e parlare con lei di tutto. "È davvero un piacere andarla a trovare e ci piace parlare con lei di tutti gli argomenti, a lei piace tantissimo leggere e ha una gran memoria, si ricorda perfino le canzoncine dei bambini che aveva imparato in gioventù, anzi gliele ho fatte anche scrivere a mano in quaderno per mantenerne vivo il ricordo",

continua la figlia Roberta. Una vita lunga, piena di amore e dedizione, quella di Sestilia, che fa parte di una famiglia molto unita: oltre alle due figlie ha anche tre nipoti e quattro pronipoti, che chiama ogni giorno col suo cellulare.

Valentina Damiani