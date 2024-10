Si è aperta ieri la Fiera del tartufo. Ruscella d’oro al direttore Chiocci

"La crescita economica del territorio passa anche attraverso il tartufo, prodotto sempre più apprezzato nel mondo e le manifestazioni come queste di Acqualagna contribuiscono a tutto questo". È stata, grosso modo, l’affermazione più ricorrente nei discorsi dei rappresentanti delle istituzioni arrivati ieri ad Acqualagna per la giornata inaugurale della 59^edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. In apertura dell’evento a Teatro Conti il primo cittadino di Acqualagna Pier Luigi Grassi ha voluto rivolgere un sentimento di vicinanza dell’intera comunità, alla famiglia di Riccardo Branchini, acqualagnese di 19 anni scomparso da oltre dieci giorni presso la diga del Furlo. "Auguriamo – ha detto il sindaco Grassi - che questa triste vicenda si possa concludere nel migliore dei modi con il ritrovamento in vita di Riccardo".

Dopo il saluto del sindaco ai partecipanti l’on Antonio Baldelli si è detto fiducioso che la "Strada del tartufo" di cui si parla da un po’ di tempo, diventi ‘sistema’. L’on. Mirco Carloni ha poi ricordato come le misure messe in campo dal presidente Acquaroli valorizzino la filiera del tartufo, prodotto strettamente agricolo, così come è stato riconosciuto anche dalle recenti normative fiscali. Da qui è iniziata la cerimonia della consegna della ‘Ruscella d’Oro’ a Gian Marco Chiocci, attuale direttore del Tg1. Intervistato da Alvin Crescini, Chiocci ha ripercorso davanti ad una platea attenta e interessata il suo percorso da giornalista ricordando le sue inchieste come ‘Affittopoli’ (sulle case di proprietà di enti pubblici o economici assegnate in affitto a personaggi eccellenti con condizioni di favore), poi nel 2010 quella sulla ‘casa di Montecarlo’ e l’altra inchiesta sulla Mafia Capitale. Il 30 ottobre 2020, in piena pandemia fu autore di una storica intervista a Papa Francesco. Chiocci infine si è intrattenuto sui Social e sull’Intelligenza artificiale che tanto incidono sul fare informazione, "nel bene o nel male".

Durante la consegna della Ruscella D’Oro al direttore del Tg1 il sindaco ha sottolineato che Chiocci con questo riconoscimento "sarà l’ambasciatore del tartufo nel mondo". In mattinata è arrivato ad Acqualagna anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha ricordato l’impegno per lo sviluppo del territorio. Presenti al taglio del nastro della 59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna oltre al sindaco Grassi e al direttore Chiocci, il presidente Acquaroli, gli onorevoli Baldelli e Carloni, gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri, Nicola Baiocchi, il presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone, il vice prefetto Antonio Angeloni e una nutrita rappresentanza di sindaci della provincia, oltre ad autorità militari e civili. La Fiera continua anche oggi con tanti eventi e con piazza Mattei ricca di profumato tartufo.

Amedeo Pisciolini