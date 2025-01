Sinagoga: gli orari di apertura. Prevista la visita guidata

In occasione del Giorno della Memoria, la sinagoga di via delle Scuole verrà aperta al pubblico anche domani e lunedì. Domani l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; lunedì dalle 15.30 alle 18.30 con una visita guidata alle 16.30 a cura di Pesaro Musei. L’apertura straordinaria è stata possibile con la collaborazione della delegazione del Fai. Per informazioni 0721 387541; info@pesaromusei.it.

"Costruita nel XVI secolo e trasformata nei secoli XVII e XVIII, la sinagoga italiana di via delle Scuole venne inserita nel tessuto urbano del ghetto senza segni di particolare distinzione per motivi di sicurezza. Nella facciata si aprono il portone d’ingresso degli uomini e accanto, più piccolo, quello delle donne. Nelle pareti laterali del ballatoio, sono ancora visibili due pitture murali a tempera che raffigurano a destra il campo degli Ebrei ai piedi del Sinai, a sinistra Gerusalemme circondata dalle mura. I manufatti più pregevoli della sala sono stati rimossi e portati in sinagoghe ancora aperte al culto".