Sparito, scatta l’allarme. Lo cercano con l’elicottero. Era in auto privo di sensi

Lo hanno trovato privo di sensi, dopo aver ingerito dei farmaci, nella zona industriale di Montelabbate. Lo hanno cercato con ogni mezzo, compreso l’elicottero. L’uomo è stato salvato dai carabinieri dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in condizioni stabili.

Ieri mattina i familiari di un 34enne, sposato e di professione artigiano, ne avevano segnalato la scomparsa facendo scattare immediatamente le ricerche da parte dei carabinieri di Pesaro e anche dei militari del 13° nucleo elicotteri di Forlì che hanno perlustrato la zona a bordo del velivolo. I primi accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della centrale operativa di Pesaro, che hanno stabilito quale potesse essere l’area in cui probabilmente l’uomo si trovava, tracciando i movimenti del suo cellulare. Poco dopo è arrivato l’elicottero che, raggiunta la zona di Borgo Santa Maria, ha sorvolato l’area compresa tra il fiume Foglia e la zona artigianale, concentrando le ricerche nei dintorni del campo sportivo dove, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 34enne ha l’abitudine di portare a passeggio il proprio cane.

Durante la perlustrazione con l’elicottero è stata individuata un’auto parcheggiata all’interno di un’area artigianale dismessa, difficilmente raggiungibile dai soccorritori perché accessibile soltanto attraverso una strada che risultava interrotta. L’equipaggio, quindi, è atterrato in un’area adiacente a quella in cui si trovava l’auto che corrispondeva proprio a quella del giovane scomparso. All’interno c’era il ragazzo privo di sensi. Secondo i primi accertamenti avrebbe assunto una dose eccessiva di farmaci. I militari intervenuti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato, non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro. ant. mar.