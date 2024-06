Sponsor: vicina la conferma della Carpegna Prosciutto

Il tema dei prossimi giorni è quello dei soldi. Perché per il resto si sta alla finestra. I più ottimisti all’in terno della società attendono per oggi la possibile firma del play Matteo Imbrò che è in uscita da Trapani. Pino Sacripanti sta per chiudere anche la casella del primo americano è cioè la guardia-play Khalil che è in uscita da Ostenda. Il commento tecnico sull’Usa: "E’ uno che quando lo vedi scendere in campo non ti colpisce immediatamente, ma poi vedi che è invece molto forte ed ha anche punti nelle mani ed è stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto da Ostenda".

Altro passaggio tecnico è quello di trovare il quarto lungo perché Vildera ormai s’è capito che sta preferendo le spiagge della Puglia, o meglio del brindisino. Disposta a svenarsi Pesaro (150mila euro a stagione) per giocare al rialzo con Brindisi per avere i servizi di Vildera? Una domanda che al momento non ha risposta anche perché occorrerà capire e vedere quali sono le alternative ha nelle mani Pino Sacripanti. In attesa che le posizioni di alcuni giocatori si chiariscono con le relative firme sui contratti, nei prossimi giorni si dovrebbe invece chiudere una partita di non secondo conto e cioè il rapporto con la famiglia Beretta che è titolare della Carpegna Prosciutto e cioè lo sponsor principale della società. Famiglia che un paio di anni fa è riuscita a tirare fuori oltre un milione di euro fra nessi e connessi che altro non sarebbero i premi che si erano stabiliti per la partecipazione alle finali di Coppa Italia.

Il rapporto poco pubblicizzato pare stia andando avanti da giorni tra i responsabili della Vuelle e la famiglia lombarda. Ed emerge un sentimento positivo sulla possibile permanenza dello sponsor Carpegna Prosciutto. Comunque la certezza si avrà nei primi giorni della prossima settimana quando i Beretta faranno ufficialmente sapere quali sono le loro intenzioni. Nessuno ha la sensazione in società che ci possano essere dei possibili colpi di scena e che quindi si dovrebbe andare avanti con questo marchio sulle maglie. Anche se qualcuno aggiunge "scordatevi comunque che siano gli stessi soldi delle passate stagioni e quindi cifre intorno al milione di euro".

Comunque soldi che entrano anche se la società ha già un suo bilancio tanto che è stato messo a disposizione, sponsor o non sponsor, un budget per la costruzione della squadra nella mani di Sacripanti. Comunque si riempe ulteriormente il serbatoio della benzina nel caso in cui si presentino occasioni di mercato, soprattutto per il mercato statunitense, per la cui la società potrebbe trovarsi di fronte ad un ulteriore sforzo finanziario.

m.g.