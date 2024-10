Stati generali del turismo. Il Comune rilancia la sfida per la Capitale europea

Tornano sabato gli Stati Generali del Turismo 2025 di Pesaro. L’appuntamento, in programma alle ore 10 al Workspaces Della Chiara (strada Selvagrossa 24/25), sarà l’occasione per fare il punto sull’anno da Capitale della Cultura ancora in corso, guardando anche al futuro, in vista della candidatura di Pesaro (insieme a Urbino) come Capitale della Cultura europea 2033. "Spunti, progetti, numeri dell’anno in corso, visioni e strategie per quello a venire – dicono Andrea Biancani, sindaco di Pesaro e Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo – tornano al centro del dibattito dedicato agli addetti ai lavori, enti e istituzioni del settore turistico. Quest’edizione degli Stati Generali sarà significativa sia per tracciare un primo bilancio del 2024, l’anno ‘storico’ della Capitale italiana della cultura, sia per tracciare la strada futura. Pesaro e la sua provincia, sono un luogo che si è aperto all’Italia e al mondo con una spinta stra-ordinaria che dobbiamo cavalcare, per continuare a fare della nostra, una città sempre più aperta a ricevere e restituire, a 360 gradi, cultura e accoglienza".

Ad aprire i lavori della giornata dedicata agli Stati Generali del Turismo 2025 saranno Andrea Biancani, sindaco di Pesaro e Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. A seguire, il dibattito con il dibattito "Pesaro 2024: bilancio e legacy (eredità, si può dire anche in italiano, ndr) di un anno da Capitale della Cultura" (fino alle 11), moderato da Emanuela Rossi, direttore di Rossini Tv, a cui parteciperanno il sindaco Biancani; il vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini, la dirigente Turismo Regione Marche Paola Marchegiani, il direttore generale Pesaro 2024 Silvano Straccini, il sales director (direttore vendite, ndr) di Data Appeal Company Mario Romanelli. Alle 11.30 i lavori riprenderanno con il secondo dibattito della mattinata, dedicato a una riflessione sul "Rilancio 2025: nuovi scenari possibili in prospettiva Pesaro 2033" che porterà sul palco il vicesindaco Vimini; il direttore Fondazione Mondadori, già direttore di Matera 2019 Capitale europea della Cultura, Paolo Verri; Paula Mota Garcia, coordinatrice di Evora 2027; Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai; Matteo Ricci, vicepresidente della commissione turismo e trasporti del parlamento europeo. In conclusione saranno presentati i tavoli tematici aperti alla città, che, a cadenza settimanale, porteranno avanti temi, visioni, progettualità, monitoraggi emersi durante gli Stati generali.