Stellone: "Vogliamo puntare al massimo. Senza nasconderci"

"Sono molto soddisfatto di come siamo riusciti ad interpretare la gara. Averla sbloccata fin da subito è stato per noi molto importante. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol del raddoppio, abbiamo concesso veramente poco. I due gol ad inizio ripresa ci hanno permesso di ottenere tre punti molto importanti". Trovare difetti a questa Vis è sempre più difficile anche per mister Stellone. Al tecnico, dopo aver chiuso con un 3 a 0 la pratica Legnago in un’ora di gioco, non resta che affermare: "Stiamo facendo un campionato fantastico, questa era una partita che temevo ma ancora una volta mi devo complimentare con tutti i miei ragazzi. In questo momento siamo la sorpresa del girone, davanti a noi ci sono solo squadre costruite per vincere il campionato. Ripetere il girone d’andata sarebbe un sogno ma noi vogliamo continuare questo andamento senza accontentarci". Dimostrandosi insaziabile di vittorie, Stellone prosegue: "Questo bel bottino di punti va nutrito di altri successi. La prossima trasferta a Pontedera non sarà facile poiché i toscani sono reduci da un buon momento. Vogliamo raggiungere la quota salvezza il prima possibile per poi puntare al massimo, senza nasconderci. Il mercato ad oggi resta bloccato".

Soddisfatto, tra gli altri, anche di coloro che sono subentrati dalla panchina: "Quella di non far partire Okoro dal primo minuto è stata una scelta di carattere esclusivamente tecnico. In settimana si è allenato alla grande, non facendosi condizionare da alcuna voce di mercato. Ho voluto dar spazio a Molina poiché ultimamente ha sempre fatto bene. Sono contento per gli esordi stagionali di Busato e Forte".

Di tutt’altro umore è Matteo Contini, allenatore del Legnago "Sono molto arrabbiato. Oggi non mi è piaciuto niente, soprattutto l’atteggiamento del secondo tempo. Visto la forza della Vis Pesaro eravamo coscienti delle difficoltà che avremmo incontrato ma avremmo potuto certamente far qualcosa in più. Nella ripresa siamo apparsi superficiali e disorganizzati".

l. maz.