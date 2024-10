Studenti alla scoperta degli appartamenti degli ospiti

Primi appuntamenti di novembre a Palazzo Ducale a Urbino. Martedì 5 evento con la lettura, organizzato dell’associazione Vivarte, in collaborazione con la Pro loco di Urbino e Unilit ed ospitati dalla Galleria Nazionale delle Marche. Sergio Pretelli, in dialogo con Roberto Budassi, presenterà il libro di Walter Valentini, “L’arte del Dna“. L’incontro avverrà nella Biblioteca del Duca, ingresso libero. Inoltre è già in calendario il secondo appuntamento con Porta Bene, l’iniziativa della Galleria Nazionale delle Marche dedicata agli studenti universitari ducali e non solo. In questo incontro, il tema centrale sarà il rinnovato “appartamento degli ospiti“ a Palazzo Ducale: verranno illustrati i criteri museologici e museografici che sottintendono i nuovi allestimenti e si illustreranno le novità scaturite dagli studi sul palazzo, concomitanti ai lavori. L’ingresso è come sempre gratuito per gli studenti delle università, accademie e istituti equiparati.

Info e prenotazioni galleria@gallerianazionalemarche.it