"Sul fronte sanitario cominciamo a vedere i primi risultati"

Infrastrutture, turismo e sanità sono alcuni dei temi toccati dal presidente Francesco Acquaroli durante la cerimonia di ieri pomeriggio al Teatro della Fortuna per la consegna del Picchio d’Oro e del Premio del Presidente. Il Acquaroli ha difeso la riforma sanitaria che ha portato alla nascita delle Ast territoriali in sostituzione dell’Azienda unica regionale: "Per l’attuazione della riforma – ha detto – ci vogliono tempo, personale e risorse: stiamo vedendo i primi risultati". Il presidente ha ricordato l’importanza di riportare i "servizi sanitari nei territori, desertificati negli anni precedenti. Servizi sanitari territoriali che agevolano la vita dei cittadini e quella del sistema sanitario perché riducono gli accessi ai pronto soccorso e negli ospedali". Il presidente Acquaroli ha anche parlato dei buoni risultati raggiunti nel turismo, soprattutto quello straniero: "I borghi e i sapori della nostra regione stanno conquistando il mondo". Non poteva mancare l’accenno alla crisi della Beko affrontata l’altro ieri a Roma sul tavolo del Ministero. "Siamo preoccupati ma speriamo che il prossimo anno la vicenda si possa risolvere positivamente".

an. mar.