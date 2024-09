"Taglio selvaggio?. Si consuma ancora"

"La politica di disboscamento del Parco Miralfiore è fallita e per capirlo basta vedere quello che succede. Lo spaccio non solo non è diminuito, ma è anche aumentato e non era dunque quella la soluzione per risolvere il problema". Andrea Fazi, ambientalista e assiduo frequentatore del Parco, mette il dito nella piaga: "Ci sono zone del parco dove ormai la gente non si sente più sicura di entrare. Non è solo un problema di ordine pubblico e di sicurezza personale. E’ un problema sociale a cui non si risponde tagliando indiscriminatamente le specie vegetali. Occorre una presenza costante per allontanare i consumatori e dunque gli spacciatori"