Tanti amici, una sola missione: "Farvi innamorare della lirica"

di Maria Rita Tonti

Ha raggiunto il traguardo dei 47 anni di attività il Circolo Amici della Lirica "G. Rossini", presieduto da Giovanna Franzoni, già docente di organo al Conservatorio cittadino. Il Circolo è nato il 19 maggio 1977 per iniziativa di alcuni appassionati cultori della musica e del bel canto. L’attuale consiglio direttivo è formato, oltre che dalla presidente, dal vicepresidente Vittorio Gorgoni, da Nella Lamicela, Alcide Damen e Eleonora Rubechi Mensitieri.

Quali sono gli scopi perseguiti dal Circolo?

"Come da statuto – spiega Franzoni - il Circolo si propone di promuovere l’ascolto, lo studio e la diffusione della musica con particolare riguardo alla lirica. Organizza audizioni di opere liriche e concerti, seminari di studio e di critica musicale, favorendo il coinvolgimento dei giovani"

In concreto quali attività promuovete?

"Organizziamo viaggi anche all’estero per assistere alle opere più importanti in cartellone. Saremo a Modena per I due Foscari, a Bologna per La fanciulla del West, a Ferrara per Andrea Chénier".

E cos’altro?

"Organizziamo concerti nella nostra sede, in via Zanucchi, dove abbiamo una sala di circa 50 posti. Qui domenica 27 novembre è previsto un concerto con un duo femminile in occasione della giornata contro la violenza sulle donne".

Organizzate conferenze?

"Sì. Ad esempio il prossimo anno tornerà la rassegna ’Echi Rossiniani’"

Qual è il fiore all’occhiello?

"Senza dubbio il premio ‘Rossini d’oro’ nato da un’intuizione della segretaria storica del Circolo, scomparsa alcuni anni fa, Maria Luisa Biscuola. Tra i premiati anche Riccardo Muti. Quest’anno il premio è stato conferito al Maestro pesarese Michele Mariotti ed al soprano Elena Buratto"

Quanti sono i membri del Circolo?

"Attualmente i soci sono 60. La quota di iscrizione è di 50 euro ma per gli under 30 è di 25".

Info: 0721 394129

info@amiciliricapesaro.com