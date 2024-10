Tappa urbinate per lo street food al massimo livello

Cibo da tutto il mondo a Borgo Mercatale. Da oggi fino a domenica la 122ª tappa dell’8ª edizione dell’International street food 2024 organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Pesaro-Urbino e il patrocinio del Comune di Urbino. Oltre 8 milioni i visitatori nell’edizione 2023.

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre 2024. Un calendario intenso di eventi, che sta toccando tutta Italia e così far assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. I truck e gli stand presenti sono tra i più importanti d’Italia, anche a Urbino sarà possibile gustare tra le molte specialità la cucina siciliana, le bombette pugliesi del panificio Petriglia, la cucina argentina, lo smash burger, il pesce fritto, i panini con il polpo, la cucina messicana, gli arrosticini, la pasta mantecata, il pulled pork, i kurtos ungheresi. Saranno anche presenti birrifici artigianali.

"Siamo all’ottavo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci stiamo rimettendo in gioco con nuove proposte per i visitatori – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore della manifestazione –. L’International street food è tutto questo e molto altro ancora. Con i nostri eventi intendiamo valorizzare la tipicità e le tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia".

"L’Amministrazione comunale ha concesso gli spazi a un’iniziativa che era in lista d’attesa da tempo, nella speranza che possa essere di interesse e richiamo per famiglie, ragazzi e studenti di Urbino e del territorio – aggiunge l’assessore agli eventi Lara Ottaviani –. Il desiderio è poter organizzare iniziative di questo tipo con le attività economiche della nostra città".

L’International street food toccherà anche molte altre città, viaggiando per lo stivale fino alla fine del mese di novembre. Sarà presente anche a Terni, AnconaTeramo, Macerata, Cosenza, Montecatini, San Benedetto del Tronto, Lecco, Napoli, Giulianova, Rieti, Bergamo; Cassino, Ariccia, Biella, Sutri, Cornadero, Potenza, Como, Chioggia.

fra. pier.