Tartufo Acqualagna, partenza boom

Il primo weekend della 59^Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna ha fatto il pieno. Nonostante i prezzi da capogiro che attestano il tartufo bianco intorno ai 3600 euro al chilo per pezzature superiori a 50 grammi, i visitatori non hanno rinunciato al suo gusto unico, sia negli stand dei commercianti in piazza Mattei, così come nei ristoranti. L’amministrazione del sindaco Pier Luigi Grassi ha avanzato la proposta di Fiera internazionale e ha più volte sottolineato come filiera, sistema, distretto dovranno essere colte ed interpretate come sinonimi di opportunità con un nuovo spirito unitario e di cooperazione tra comunità locali. "Questo è un appuntamento importante poiché riconosce una peculiarità della nostra regione, un’eccellenza a carattere nazionale e internazionale – ha detto poi nel suo intervento il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli –. La nostra missione è quella di stare accanto ai territori e ai comuni che soffrono carenze di risorse e visioni. Solo facendo squadra riusciamo a fare emergere e a valorizzare le nostre identità più profonde. Lo abbiamo fatto con scelte specifiche che vogliono tendere una mano a questa parte di territorio che ha tanto da raccontare per contribuire alla crescita della nostra regione e far risorgere quell’Italia straordinaria, culla della civiltà mondiale".

Particolarmente applaudito il momento della consegna della Ruscella d’Oro al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci. Venerdì 1 novembre si apre un lungo ponte, a partire dal giorno di Ognissanti con un ricchissimo programma fino al weekend del 2 e 3 novembre con la seconda sfida nazionale nella Gara Nazionale delle Città del Tartufo. Si comincia con una grande star della cucina italiana, Enrico Bartolini, tredici stelle Michelin e una verde distribuite in otto ristoranti in tutta Italia, tre delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del Mudec-Museo delle Culture di Milano (venerdì 1 novembre – ore 12.30). Al termine del cooking show Bartolini riceverà la Ruscella d’Oro. Alle 17 in piazza Mattei la musica degli Obelisco nero, un concentrato di energia trascinante che alterna follia e riflessione in un turbinio di note. Si torna alle 18 al Salotto da gustare con Roberto Dormicchi, alias Triglia di Bosco, cuoco e docente del territorio, appassionato di cucina tipica. Alle 19 al Teatro Conti lo spettacolo a cura dell’Asd Palio dal titolo ‘Nero Petrolio’: la vita di Enrico Mattei attraverso letture e immagini tratti da documenti autentici. (Ingresso gratuito). Alle 20 negli spazi di RistoTartufo lo spettacolo di Bicio l’antidepressivo e a seguire il concerto di Gianni Drudi e la sua Band.

Amedeo Pisciolini