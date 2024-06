Tavullia, giunta all’opera. Tre donne e un uomo. Primo consiglio affollato

E’ una Giunta a maggioranza femminile quella nominata dal sindaco Patrizio Federici per poter amministrare il Comune di Tavullia per i prossimi cinque anni. Due sono le conferme e sempre due, invece, i nuovi ingressi. Laura Macchini, viene confermata assessore alle Politiche giovanili, Servizi sociali, Servizi scolastici ed educativi, Attività istituzionali e Pari opportunità. Ricoprirà anche la carica di vicesindaco, che fino ad ora era appartenuta proprio a Patrizio Federici, eletto sindaco nell’ultima tornata elettorale. A confermarsi in giunta anche Mirko Baronciani, assessore al Bilancio, alle Partecipate, Personale ed Unione Pian del Bruscolo. Entrano invece in giunta due nuove assessore. Lucia Reginelli sarà assessore alle Politiche ambientali, Artigianato, Attività produttive e Commercio, mentre Alice Pazzaglini sarà assessore alla Cultura, turismo e sport. Durante il primo consiglio comunale della nuova legislatura è stato eletto all’unanimità anche il Presidente del consiglio comunale che sarà il consigliere Michele Matteucci. In consiglio comunale siederanno Carla del Prete, Sara Bartolucci, Alfio Carpignoli, Alessia Franca, Fabio Generali, Michele Matteucci e Gianluca Messina. I consiglieri siederanno tutti nei banchi della maggioranza in quanto la lista che sosteneva Federici è stata l’unica ad essersi presentata alle elezioni. "Durante la seduta del primo consiglio comunale, che si è tenuta martedì sera, abbiamo visto la partecipazione di tantissimi cittadini, tanto che la sala era piena - dice il sindaco di Tavullia, Patrizio Federici -. Questo è il segnale che i cittadini ci sono vicini e credono in questa squadra. A formare la nuova Giunta comunale sono professionisti molto competenti nel loro settore, persone molto fidate che sono sicuro si impegneranno al massimo per portare a termine tutti gli obiettivi che abbiamo presentato nel nostro programma elettorale. Sono quindi molto soddisfatto per questa squadra".

"Nonostante in questi giorni si siano riuniti consiglio e Giunta – dice Federici – già da tempo abbiamo iniziato a lavorare per portare avanti i progetti che vorremmo realizzare in questa legislatura. Ci sono tantissime cose da fare – conclude il sindaco – senza contare che la stagione estiva è appena iniziata e avremo anche tanti eventi da organizzare da qui ai prossimi mesi".

Alice Muri