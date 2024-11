Teatro comico sul palco della Biosfera Al via con ’Tutt cuncén par rida insiem’

"Felici di dare il via a questa rassegna che è un giusto riconoscimento al lavoro portato avanti negli anni dalle nostre compagnie. È inoltre un appuntamento importante, che non poteva mancare nel palinsesto di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, perché rende omaggio alla tradizione teatrale della città". Così il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini, nel presentare l’appuntamento previsto in piazza del Popolo, sul palco della Biosfera, domani alle 17.30, dal titolo "Tutt cuncen par rida insiem". L’evento, gratuito e aperto a tutti, "promette risate contagiose e momenti di leggerezza, grazie a una serie di sketch in italiano e in dialetto pesarese, interpretati da un cast numeroso di talentuosi attori" anticipa la compagnia Teatro Accademia. "È un’opportunità unica - continua - per apprezzare il meglio della comicità pesarese, che mescola con intelligenza tradizione e modernità, facendo divertire il pubblico con situazioni quotidiane e battute irresistibili. Ogni sketch racconta storie semplici, ma ricche di humor e ironia, dove il dialetto gioca un ruolo fondamentale nel catturare l’essenza del territorio e avvicinare il pubblico alle sue radici. Tra gag esilaranti e personaggi unici, lo spettacolo sarà un’occasione per dimenticare la routine quotidiana e lasciarsi travolgere dalla risata". La rassegna "Teatro in piazza", a ingresso libero e gratuito, proseguirà il 10 novembre, il 16 e il 24.

l. d.