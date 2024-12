Teatro, scritti e gastronomia. Pioggia di eventi

Dopo l’inaugurazione di ieri, la settimana da capitale per Urbino entra nel vivo alle 17 di oggi, con l’inaugurazione della mostra di incisione ‘Sommovimenti’, curata da Bruno Ceci, nella Galleria Albani. Doppia iniziativa alle 18: nella Sala del Maniscalco c’è ‘La modernità degli archivi scientifici e storici’, a cura di Archivio di Stato - sezione Urbino, Fondazione Ca’ Romanino e Grda - Uniurb (Distum), al Caffè Basili ‘Cosa c’è Dop. Informati con gusto’ andrà alla scoperta del capitale enogastronomico del territorio, in un incontro condotto da Otello Renzi. Alle 21, il Cinema ducale tornerà teatro per una sera con ‘I Musicomici - Attacchi di swing’, a cura del Ctu ‘Cesare Questa’.

Mercoledì aprirà la giornata, alle 12 a Palazzo ducale, il concerto della banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco per Santa Barbara, con la partecipazione del tenore Francesco Grollo. Doppio evento nel Collegio Raffaello, alle 16, con un laboratorio di aquiloni, firmato Le contrade di Urbino, e dei balli popolari. Tardo pomeriggio incentrato su Paolo Volponi, con la presentazione del libro ‘Paolo Volponi. Scritti di critica 1956-1994’ (ed. Electa) a cura di Luca Cesari, alle 17 nella Sala del Maniscalco, e, alle 18, la perfomance ‘Il dialogo della luna e del calcolatore’ a cura di Teatrocust2000 nel foyer di Teatro Sanzio. Ancora teatro alle 19.30, con un laboratorio del Ctu al Collegio ‘La Vela’. Iniziative anche a Canavaccio, a Gaifa, alle 17.30, con l’incontro ‘Spiritualità e natura nella pieve di Santo Stefano di Gaifa’, a cura del locale circolo culturale. Tre le mostre aperte tutti i giorni nel Collegio Raffaello: ‘Da casa a fondazione, un progetto didattico’, di Fondazione Ca’ Romanino e UniGe DAD, ‘Botanica partecipata in mostra’, di Grda - Uniurb (Distum), e ‘I monti delle Cesane. Ombre, luci, suoni e odori del bosco’, del Corso di perfezionamento di disegno animato e fumetto della Scuola del libro.

n. p.