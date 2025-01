TeatrOltre, 34 spettacoli declinati al presente

di Claudio Salvi

Trentaquattro spettacoli, cinque mesi di programmazione, 10 Comuni e 2 province coinvolte, 21 edizioni. Sono alcuni dei numeri del nuovo cartellone di TeatrOltre, rassegna che avrà diverse linee tematiche e che vedrà protagonisti diversi artisti marchigiani compreso l’autore dell’immagine del manifesto, il pesarese Erman Izzi.

Fittissimo il calendario. Si parte il 9 febbraio (Pesaro Sala della Repubblica) col pluripremiato Tre liriche di Eat the catfish con Dario Caccuri, Chiara Ferrara e Jacopo Neri che firma anche la regia. Il 22 febbraio la Chiesa dell’Annunziata di Pesaro apre le porte a Regola, suite in 9 quadri ispirata a Hildegard von Bingen con la performance di NicoNote nella quale voce ed elettronica creano un’esperienza particolare. Segue un drammatico interno familiare nel testo di Fabio Pisano De/frammentazione di dramma assoluto messo in scena da Michele Segreto per Servomutoteatro il 15 marzo al Comunale di Mombaroccio. Capolavoro di Jean Genet, Le serve in scena il 1 marzo allo Sperimentale per la regia di Veronica Cruciani. Il ruolo di Madame è affidato a Eva Robin’s, icona pop del transgender dall’originale percorso teatrale, affiancata da Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, premio Ubu Migliore attrice Under 35.

Sarà poi la volta di Carrozzeria Orfeo in Salveremo il mondo prima dell’alba l’11 marzo al Rossini di Pesaro. Danse Macabre! di Jacopo Jenna il 18 marzo al Sanzio di Urbino, un invito a danzare verso l’ignoto. Kiioto allo Sperimentale di Pesaro il 21 marzo - opening act Emma Tricca - è il nuovo progetto di Lou Rhodes – voce e co-fondatrice dei Lamb e del pluripremiato musicista/cantautore Rohan Heath. Edison Studio il 29 marzo al Comunale di Cagli propone dal vivo una nuova colonna sonora originale di Metropolis di Fritz Lang. Guido Saudelli porta in scena il 29 marzo al Bramante di Urbania Il figlio del magistrato, MDLSX (Urbino, Teatro Sanzio 31 marzo) è un viaggio teatrale dell’attrice e performer Silvia Calderoni. Antonio Latella regista e maestro del teatro europeo affronta l’11 aprile allo Sperimentale Wonder woman affidando l’interpretazione a Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti. Vita meravigliosa il 16 aprile allo Sperimentale, un ritratto in versi e in musica di Patrizia Cavalli, tra i poeti italiani contemporanei più amati. Letti e interpretati da Iaia Forte, con la musica e le canzoni di Diana Tejera. Ancora una residenza di allestimento all’Annunziata il 4 maggio con Verbò di Giovanni Testori in forma di "cantiere aperto", progetto di Flavio Capuzzo Dolcetta, Jonathan Lazzini e Sebastian Luque Herrera. L’eterno marito, in scena il 9 maggio a San Costanzo e l’11 a San Lorenzo in Campo nell’adattamento di Davide Carnevali, un viaggio tra il sogno e la realtà dentro i movimenti dell’animo umano con Ciro Masella e Francesco Villano. Il 10 maggio al Teatro Sperimentale di Pesaro arriva in scena in due tappe il Progetto Primavere di Mario Scandale con il capitolo primo La Gloria (alle ore 18.30) e il secondo Incendi (alle ore 21), testi di Fabrizio Sinisi.

Diversi appuntamenti con la danza ma il teatro riprende con Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a proposito di Temporale presentato in forma di studio alla Sala della Repubblica di Pesaro il 25 maggio. Debutta il 27 maggio allo Sperimentale Diego Pleuteri, in Come nei giorni migliori. Si chiude il 7 giugno con Vorrei una voce al Teatro della Fortuna scritto e interpretato da Tindaro Granata, lo spettacolo è frutto di un percorso creativo realizzato con le detenute della casa circondariale di Messina.